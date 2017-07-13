«Анжи» откроет в Китае филиал клубной академии

Информацию подтвердил заместитель генерального директора «Анжи» Эльдар Исаев. Он рассказал об открытии филиала клубной академии в Китае.

«Китайские партнеры обратились к нам, чтобы мы помогли им осуществить их большой проект. У них стоит задача, чтобы футболом в Китае занимались 400 миллионов детей. Поэтому им нужна помощь и консультация. 10 июля мы подписали соглашение, нам предстоит большая работа.

Пока академия открывается только в одном регионе Китая. Эта провинция проявила себя самой заинтересованной. Но скоро к нам приедет заместитель премьер-министра Китая по спорту, посмотрит на месте, как дела обстоят. Возможно, после этого визита данная программа будет рекомендована другим провинциям и регионам. У нас в академии ведется большая селекционная работа. Три возрастные группы играли в финале чемпионата России. Мы повысим конкуренцию среди китайских детей. В рамках программы планируются визиты в две стороны наших и китайских детей.

К нам обратился национальный союз туризма – в ответ на просьбу замминистра Китая с целью наладить отношения с Дагестаном и академией «Анжи» в частности. В этом проекте заинтересованы многие структуры, поэтому будет упрощенный визовый режим.

Ростуризм прямо сейчас разрабатывает интересные туристические маршруты. Также приятно удивило, как быстро наши китайские партнеры все решили. Спасибо им за это», – сказал Исаев.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»