«Анжи» не смог подписать форварда «ПСЖ»

Автор: Евгений Морозов 0

Нападающий Николоз Кутателадзе не сможет выступать за «Анжи». Клубу запретили заявлять игрока.

Воспитанник «ПСЖ» этой зимой подписал контракт с махачкалинцами, но не будет заявлен из-за запрета РФС на регистрацию новых игроков. Это итог наказания «Анжи» за долги по зарплате.

17-летний футболист прибыл в расположение «Анжи» в сентябре, тренировался с командой и даже выступил в товарищеском матче против «Строгино».

Кутателадзе ранее занимался в школе пражской «Спарты». Форвард шесть лет числился в академии французского «Лилля».

с 2016 года тренировался в системе «ПСЖ» и выступал за клуб в первенстве Парижа для игроков не старше 16 лет.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport24

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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