«Анжи» намерен усилиться Адланом Кацаевым

Как стало известно, полузащитник «СКА-Хабаровска» Адлан Кацаев с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Анжи». Новый главный тренер махачкалинцев Александр Григорян желает заполучить своего бывшего игрока.

Права на 28-летнего Кацаева принадлежат «Тереку», а в клубе из Хабаровска он выступал на правах аренды до конца сезона. «Терек» не против переезда игрока в Махачкалу. Таким образом, теперь вопрос с переходом должен решиться в переговорах «Анжи» и «СКА-Хабароска».

Отметим, что 28-летний хавбек изъявлял желание уйти в клуб РФПЛ еще до того, как Григорян принял «Анжи». В нынешнем первенстве ФНЛ Кацаев провел 21 матч, забив 4 мяча, в том числе победные в ворота «Тосно» и «Нефтехимика», и сделал 4 голевые передачи. Также на его счету результативный пас во встрече Кубка России со «Спартаком» (1:0).

Добавим, что Кацаев приходил в СКА именно под Григоряна.

Фото: официальный сайт СКА

Источник: Sportbox.ru