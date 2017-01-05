«Анжи» готов отпустить 13 игроков свободными агентами

«Анжи» готов отпустить 13 футболистов, включая Павла Яковлева и Сергея Паршивлюка. Махачкалинский клуб предоставит им статус свободных агентов.

В конце декабря стало известно, что российский бизнесмен Осман Кадиев стал новым владельцем «Анжи». Ранее махачкалинский клуб принадлежал Сулейману Керимову. Также клуб на своем официальном сайте объявил о внесении корректив в деятельность клуба и о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера.

В списке футболистов, которым «Анжи» готов предоставить статус свободных агентов, находятся Филипп Будковский, Али Гаджибеков, Иво Иличевич, Дарко Лазич, Иван Маевский, Габриэль Обертан, Сергей Паршивлюк, Мохаммед Рабиу, Шандао, Лоренцо Эбесилио, Седрик Ямбере, Амаду Мутари и Павел Яковлев.

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Фото: Официальный сайт «Анжи»

Источник: Р-Спорт