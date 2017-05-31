Антуан Гризманн согласовал условия перехода в «Манчестер Юнайтед»

Трансфер французского нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна практически завершен. Игрок перейдет в «Манчестер Юнайтед».

Футболист согласовал с руководством манкунианцев все личные вопросы. Теперь «красным дьяволам» остается договориться с испанским клубом по поводу суммы трансфера. Предполагается, что 26-летний форвард перейдет в команду из АПЛ за 100 миллионов евро.

В «Атлетико» Гризманн становился двукратным финалистом Лиги чемпионов. В прошедшем сезоне Ла Лиги Антуан провел за мадридцев 36 игр и отличился 16 голами.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato