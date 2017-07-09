Антуан Гризманн прекратил сотрудничество со своим агентом

Автор: Лидия Дидык 0

Гризманн

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн разорвал трудовые отношения с агентом Эриком Олатсом. Причина состоит в продлении контракта с «Атлетико».

«Текущий имидж и будущее игрока расходятся с нашим видением сотрудничества. Я сфокусируюсь на своей работе в качестве скаута «Сосьедада».

Спасибо Гризманну за доверие на протяжении многих лет, желаю ему всего наилучшего в следующем этапе его карьеры», – сказал Олатс.

Ранее Гризманн заключил новый контракт с «Атлетико», рассчитанный до 2022 года. Футболист отказался от идеи перехода в «Манчестер Юнайтед» после запрета на регистрацию новичков «Атлетико».

Фото: Global Look Press
Источник: L’Equipe

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