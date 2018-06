Антуан Гризманн остается в «Атлетико»

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн принял решение остаться в мадридском клубе. Об этом он сообщил у себя в твиттере.

«Мои фанаты, моя команда, мой дом», – написал Гризманн в твиттере.

«Я получил информацию о проекте, о трансферах. И это потрясающе – клуб делает все возможное, чтобы команда росла и смогла выиграть Лигу чемпионов. За день до вылета на чемпионат мира я решил остаться.

Я ощущаю давление и хочу показать всем, что я не ошибся, что я доверяю клубу и моим товарищам по команде», – сказал футболист в документального фильма, посвященного его выбору.

Ранее сообщалось, что Гризманн близок к переходу в «Барселону». Однако «Атлетико» предложил французу зарплату в 25 миллионов евро в год, что на 10 миллионов больше предложения каталонцев.

Mi afición, mi equipo, MI CASA! @atleti 🔴⚪🔴

Mes supporters, mon équipe, MA MAISON ! @AtletiFR 🔴⚪🔴

My fans, my team, MY HOME!!! @atletienglish 🔴⚪🔴 pic.twitter.com/ByD8Cju5Yb

— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) June 14, 2018