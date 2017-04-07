Антуан Гризманн: «Меня утомил вопрос о моем уходе, я вижу себя в «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что он устал от слухов, касающихся его возможного ухода из клуба. Французский футболист хочет остаться в следующем сезоне в стане «матрасников».

«Мне постоянно приходится повторяться, и я отвечу вновь, что вижу себя в «Атлетико». Я отвечаю так из раза в раз, и сам вопрос меня уже утомил», — заявил Гризманн.

Ранее сообщалось, что француз грядущим летом может перейти в «Челси» или «Манчестер Юнайтед».

В текущем розыгрыше Ла Лиги Антуан Гризманн принял участие в 29 матчах, в которых отметился 14 голами.

Фото: Global Look Press

Источник: The Independent