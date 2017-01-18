Антуан Гризманн и «Манчестер Юнайтед» согласовали условия контракта

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Антуан Гризманн

Нападающий сборной Франции и «Атлетико» Мадрид вскоре присоединится к «Манчестер Юнайтед». Отметим, что Гризманн и «МЮ» уже несколько месяцев ведут переговоры.

Сумма сделки за 25-летнего форварда «Атлетико» может составить около 100 миллионов евро. Также сообщается, что обе стороны пришли к согласию относительно зарплаты игрока, и его игрового номера.

Трансфер Гризманна в «МЮ» должен состояться в период летнего трансферного окна.

В текущем сезоне француз забил 7 мячей и отдал 4 голевых передачи. «Атлетико» идет на 4 месте, отставая от «Реала» на 6 очков. «Манкуианцы» в своем чемпионате занимают 6-ю позицию, отставая от «Челси» на 12 очков.

Фото: Global Look Press
Источник: The Independent

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Никита Пронин

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