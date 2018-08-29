Антонио Рюдигер привозил на чемпионат мира в Россию калян

Автор: Евгений Морозов 0

Защитник «Челси» и сборной Германии Антонио Рюдигер привозил на чемпионат мира в Россию с собой кальян. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Главный тренер бундестим Йоахим Лев всегда лояльно относился к курению и порой позволял одну-две сигареты футболистам во время сборов. Но чтобы игрок национальной команды привозил с собой кальян – подобного никогда не было.

Будут ли какие-то санкции в отношении Рюдигера, пока не сообщается. Германия не смогла защитить титул, завоеванный на турнире в Бразилии 4 года назад. Немцы не вышли из группы, заняв 4-е место в квартете с Мексикой, Швецией и Кореей.

Фото: Global Look Press
Источник: Sportbild

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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