Антонио Рюдигер привозил на чемпионат мира в Россию калян

Защитник «Челси» и сборной Германии Антонио Рюдигер привозил на чемпионат мира в Россию с собой кальян. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Главный тренер бундестим Йоахим Лев всегда лояльно относился к курению и порой позволял одну-две сигареты футболистам во время сборов. Но чтобы игрок национальной команды привозил с собой кальян – подобного никогда не было.

Будут ли какие-то санкции в отношении Рюдигера, пока не сообщается. Германия не смогла защитить титул, завоеванный на турнире в Бразилии 4 года назад. Немцы не вышли из группы, заняв 4-е место в квартете с Мексикой, Швецией и Кореей.

Фото: Global Look Press

Источник: Sportbild