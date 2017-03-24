Антонио Конте заблокировал предложение Романа Абрамовича о трансфере Неймара

Роман Абрамович решил приобрести Неймара. Но главный тренер клуба Антонио Конте уверен, что команда не нуждается в бразильце.

Владелец «Челси» Роман Абрамович обеспокоен слухами о возможном уходе главного тренера команды Антонио Конте в «Интер». Чтобы сохранить Конте, владелец предложил приобрести форварда «Барселоны» Неймара.Но итальянский специалист заблокировал эту сделку.

Срок контракта бразильца рассчитан до лета 2021 года. Отступные в нем составляют 200 млн евро. Кроме того, Конте отложил на неопределенный срок решение относительно своего будущего.

Абрамович готов сделать предложение о трансфере любого игрока, которого хотел бы видеть в своей команде Конте. Ранее сообщалось, что Конте принял предложение «Интера» с зарплатой 15 миллионов евро в год. Китайские владельцы миланского клуба готовы потратить 400 миллионов евро на трансферы.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia