Антонио Конте: «За обычного игрока теперь нужно платить 40-50 млн евро»

Автор: Лидия Дидык 0

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал приобретение форварда Альваро Мораты. Итальянец недоволен сложившейся на трансферном рынке ситуацией.

«Я уверен, что для нас это хороший трансфер. Мората – молодой игрок, обладающий уже большим опытом. Он поиграл за «Реал» и «Ювентус», набравшись там опыта и в национальных чемпионатах, и в Лиге чемпионов.

Трансферный рынок сейчас сумасшедший. Чтобы купить обычного футболиста, клубы должны выкладывать 40-50 млн евро.

Такова нынешняя ситуация. Нужно привыкнуть к этому и не допускать ошибок при покупках, ведь ты выкладываешь огромные деньги, выбор очень ответственный.

Мората, естественно, является приоритетным выбором для состава, это качественный форвард с хорошими перспективами в «Челси». Он еще очень молод, безусловно, ему еще есть, куда расти, и я надеюсь продемонстрировать его ценности здесь», – сказал Конте.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Челси»

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