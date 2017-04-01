Антонио Конте: «В Англии в каждой встрече может случиться все что угодно»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Конте

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился эмоциями после матча 30-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас».  Лидер АПЛ потерпел поражение со счетом 1:2.

«Это футбол. Мы должны принять этот результат.

Забили гол в первые пять минут, а затем пропустили два быстрых мяча подряд. Когда такое происходит, необходимо проанализировать ситуацию и работать над исправлением ошибок.

В Англии в каждой встрече может случиться все что угодно. Это сложная лига. Сегодня мы столкнулись с сильными игроками. Думаю, соперник показал, что они являются хорошей командой.

Теперь нам нужно думать о следующей игре. Если бы мы выиграли, радовались бы сейчас, но теперь необходимо сфокусироваться на матче против «Манчестер Сити», – сказал Конте.

Фото: Global Look Press
Источник: BBC

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