Антонио Конте: «В Англии никогда не отдыхаешь»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился наболевшим. Он высказался о проблемах английских клубов в Лиге чемпионов.

О трудностях клубов АПЛ:

«У английских команд большие трудности в этом турнире, потому что раньше я отдыхал перед Лигой чемпионов, а в Англии это сделать очень трудно. В Англии никогда не отдыхаешь – лига, кубки, Лига чемпионов, 60-65 матчей за сезон на высоком уровне. Это нелегко».

О развитии «Челси»:

«Есть «Реал», «Бавария», «Барселона» – мы на этом пути. Большие и сильные команды не создаются легко. Надеюсь, мы сможет конкурировать в Европе уже скоро, а не через 4-5 лет».

О «Карабахе»:

«У них хорошая команда, много игроков из сборной Азербайджана. Они впервые играют в Лиге чемпионов, но я очень хорошо знаю их футболистов».

Об Азаре:

«Ему нужно время, чтобы улучшить игру и избежать глупого риска. Он начнет матч в запасе».

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер журналиста Goal Низара Кинселлы

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»