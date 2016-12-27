Антонио Конте угостил представителей СМИ пивом после очередной победы «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте решил отметить успешный матч своего клуба с сотрудниками СМИ. Об этом сообщил английский журналист Джон Саутхолл.

«Сразу после пресс-конференции Конте пригласил некоторых журналистов в паб. Антонио предложил выпить в честь Рождества, а также отметить победу синих над «Борнмутом». У ближайшего паба рядом со «Стемфорд Бридж» он угостил нас пивом», — заявил журналист BBC.

Накануне футболисты «Челси» одержали победу над «Борнмутом» со счетом 3:0. После 18-ого тура команда итальянского специалиста набрала 46 очков и уверенно лидирует в чемпионате АПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC