Антонио Конте: «Сейчас мы рассматриваем предложение по Беговичу»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Асмир Бегович

Асмир Бегович в ближайшее время может покинуть «Челси». Об этом сообщил главный тренер «синих» Антонио Конте.

«Асмир — важный игрок для меня, как на поле, так и за его пределами, и он это знает. По нему поступило одно предложение. Сейчас надо его проанализировать. Постараемся для всех принять правильное решение», – сказал Конте.

Отметим, что Беговичем интересовался «Борнмут», который предлагал за него около 10 миллионов евро.

В лондонский клуб Асмир перешел в 2015 году из «Сток Сити». В предыдущем сезоне боснийский вратарь провел 17 встреч и пропустил 22 мяча. В текущем сезоне АПЛ Бегович не выходил на поле.

«Челси» лидирует после 21 тура. «Синие» набрали 52 очка и опережают «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» на 7 баллов.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Челси»

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Никита Пронин

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