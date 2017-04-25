Антонио Конте оказался замешан в договорных матчах в период работы в «Бари»

Известный в прошлом белорусский форвард Виталий Кутузов рассказал о договорных матчах в Италии. К ним был причастен и Антонио Конте.

«В конце сезона-08/09 «Бари», обеспечив себе выход в серию А, специально проиграл «Салернитане». Все знали заранее, что так будет. Знал и главный тренер Антонио Конте. Другое дело, что, когда это открылось, никто не хотел, чтобы Конте пострадал. Когда на допросе следователи спрашивали, был ли Антонио в курсе, я дурака включил: «Не знаю». Все-таки он уже тренировал «Ювентус», когда та история вышла наружу, и, лишившись Конте, футбол многое бы потерял», — рассказал Кутузов.

Отметим, что нынешний тренер «Челси» в итоге получил 10 месяцев дисквалификации за недоносительство о договорных матчах по ходу сезона-2010/11.

Также белорус сообщил, что четыре бывших игрока «Салернитаны» поставили на игру с «Бари» суммы порядка €200-300 тыс. ($217-325 тыс.). Следствию они сказали, что раздали деньги игрокам «Бари», чтобы снять с себя часть ответственности.

«Лично я денег не получал и ни разу в жизни не был ни в одной букмекерской конторе. Когда меня вызвали на допрос, я подумал: зачем мне адвокат? К следователю я поехал один, на велосипеде. Сказал то, что знал, а нужно было молчать. Меня дисквалифицировали на три года и шесть месяцев», — подчеркнул Кутузов.

Фото: Global Look Press

Источник: Рейтинг Букмекеров