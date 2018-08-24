Антонио Конте может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Автор: Евгений Морозов 0

Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте может возглавить «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что у Жозе Моуринью разногласия с руководством клуба полузащитником Полем Погба.

К тому же манкунианцы не слишком удачно начали сезон в АПЛ, проиграв во втором туре «Брайтону» (2:3).

Согласно последним сообщениям в английских СМИ, руководство «МЮ» скорее уволит португальца, чем рискнет потерять хавбека сборной Франции.

Конте уже работал с Погба в «Ювентусе» с 2014 по 2016 год.

Ранее сообщалось, что еще один кандидат на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» – Зинедин Зидан.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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