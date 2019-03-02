Антонио Конте может возглавить «Интер», российские футболисты больше не будут считаться легионерами в Белоруссии. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 2 марта.
1. Премьер-лига. 18-й тур. «Рубин» обыграл «Ахмат», «Локомотив» и «Крылья Советов» поделили очки, «Арсенал» одолел ЦСКА, «Урал» уступил «Зениту».
2. В Белоруссии утвердили решение не считать российских футболистов легионерами
Ранее белорусские футболисты перестали быть легионерами в России.
3. Антонио Конте может возглавить «Интер»
«Интер» планирует сменить главного тренера предстоящим летом.
4. «Тоттенхэм» может потерять главную звезду
Клуб может покинуть нападающий Гарри Кейн.
5. 3 марта. 20:30. Видеотрансляция матча «Реал Сосьедад» — «Атлетико»
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Фото: Global Look Press