Антонио Конте может возглавить «Интер», российские футболисты больше не будут считаться легионерами в Белоруссии. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 2 марта.

1. Премьер-лига. 18-й тур. «Рубин» обыграл «Ахмат», «Локомотив» и «Крылья Советов» поделили очки, «Арсенал» одолел ЦСКА, «Урал» уступил «Зениту».

2. В Белоруссии утвердили решение не считать российских футболистов легионерами

Ранее белорусские футболисты перестали быть легионерами в России.

3. Антонио Конте может возглавить «Интер»

«Интер» планирует сменить главного тренера предстоящим летом.

4. «Тоттенхэм» может потерять главную звезду

Клуб может покинуть нападающий Гарри Кейн.

5. 3 марта. 20:30. Видеотрансляция матча «Реал Сосьедад» — «Атлетико»

Смотрите эту и другие встречи чемпионатов Испании и Италии на сайте еженедельника «Футбол».

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею