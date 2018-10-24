Антонио Конте готов возглавить «Реал»

Автор: Евгений Морозов 0

Антонио Конте

Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте готов возглавить «Реал». Представители мадридского клуба встретились с итальянским специалистом и обсудили возможное назначение.

Сообщается, что в списке презедента «Реала» Флорентина Переса Конте – главный кандидат на пост нового главного тренера. Итальянец готов возглавить команду.

Летом «Реал» уже обращался к Конте с тем же запросом, но тогда тренер отклонил предложение.

Ранее спортивный директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо рассказал, что нынешний главный тренер команды Хулен Лопетеги будет готовить команду к матчу с «Барселоной», который пройдет 28 октября.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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