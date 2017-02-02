Антонио Кассано: «Если не найду команду, стану нянькой и агентом своей жены»

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано рассказал о планах на будущее, если не найдет команду. В конце января форвард стал свободным агентом.

«Нахожусь в хорошей форме, ведь я работал с молодежной командой «Сампдории». Если поступит предложение, я буду готов, но пока их нет.

Из дома выхожу редко, больше времени провожу с семьей. Хочу добавить энтузиазма своей следующей команде. В противном случае, если этого не произойдет, я стану нянькой и агентом своей жены», — заявил Кассано.

Жена итальянского футболиста Каролина Марчиалис является профессиональным игроком в водное поло.

За свою карьеру 34-летний форвард поиграл в таких известных клубах, как «Рома», «Реал», «Милан», «Интер», выступал за сборную Италии и стал рекордсменом национальной команды по количеству голов на чемпионатах Европы.

Последним клубом Кассано стала «Сампдория».

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia