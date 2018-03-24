Антон Заболотный: «Сборная России будет стремиться к победе на ЧМ-2018»

Нападающий сборной России Антон Заболотный подвел итоги товарищеского матча против Бразилии. Игрок верит, что у сборной есть все шансы на победу ЧМ-2018.

«Не будем вешать нос, у нас есть еще одна игра, в которой мы будем реабилитироваться и показывать другой футбол.

Можно ли было проводить контрольные поединки с более легкими соперниками? Это вопрос к главному тренеру. Он высказал по этому поводу хорошую теорию, и я его полностью поддерживаю: чтобы стать лучшими в мире, надо играть с лучшими. Хоть это плохой опыт, мы проиграли, но мы привыкаем к скоростям, которые показывают команды с более хорошим мастерством, и шагаем вперед.

В таких матчах мы прибавляем, выходим на новый уровень игры, даже если проигрываем. Не хотелось бы ставить эту игру как самую важную, вы все увидите в будущем, все впереди.

Было бы труднее, если бы был Неймар? Не знаю. Сегодня мне понравился Марсело, он хорошо двигается. Сложно сравнивать трибуны в Питере и трибуны в Москве. В Питере стадион закрытый, поэтому там шум другой. Мне нравится в «Лужниках», это очень уютный стадион. «Крестовский» мне тоже нравится, ведь это мой домашний стадион.

Нам задачу на чемпионат мира еще не ставили, но самая высокая задача — выиграть чемпионат. Мы будем к этому стремиться», – сказал Заболотный.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат