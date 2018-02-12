Анонс шоу «Футбол днем» (эфир 15 февраля). Возвращение еврокубков

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

лига чемпионов

Анонс нового выпуска шоу «Футбол днем» — еженедельного подкаста, где корреспонденты нашего издания обсуждают актуальные новости из мира футбола и других видов спорта.

В прямом эфире 15 февраля (начало в 15:00 по московскому времени) мы обсудим возвращение еврокубков и шансы российских клубов на успешное выступление в плей-офф Лиги Европы. Также мы традиционно разберем самые значимые и курьезные новости, произошедшие за последнюю неделю.

Чтобы не пропустить следующий выпуск «Футбол днем», подписывайтесь на еженедельник «Футбол» в вконтакте и в ютуб-канале.

Фото: Global Look Press

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Хосеп Гвардиола

Шоу «Футбол днем» (эфир 18 января)

Неймар

Шоу «Футбол днем» (эфир 25 января)

Sanchez

Шоу «Футбол днем» (эфир 1 февраля). Итоги европейского трансферного окна

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 