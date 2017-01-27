«Халл» хочет приобрести Маурисио

«Халл» сделал предложение «Зениту» по 28-летнему полузащитнику Маурисио. Бразилец может перебраться в Англию этой зимой.

Английский клуб известил «Зенит» об условиях предложения в четверг, 26 января.

В случае ухода Маурисио «Зенит» вступит в детальные переговоры с «Ростовом» по полузащитнику Кристиану Нобоа. Рассматривается вариант с обменом на Павла Могилевца с доплатой.

Маурисио перешел в «Зенит» в январе 2016 года из грозненского «Терека». Бразилец сыграл за клуб 35 матчей и забил четыре гола.

Ранее сообщалось об интересе к Маурисио со стороны французских «Ниццы» и «Бордо».

Фото: Global Look Press

Источник: TACC