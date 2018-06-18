Англия обыграла Тунис, Бельгия расправилась с Панамой, Швеция победила Южную Корею, «Амкар» прекратил свое существование. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 18 июня.
1. Расписание телетрансляций ЧМ-2018 – 19 июня.
На каком канале сегодня смотреть футбол.
2. ЧМ-2018. Англия обыграла Тунис, Бельгия расправилась с Панамой, Швеция победила Южную Корею.
3. «Амкар» прекратил существование.
4. В Мексике из-за футбольных фанатов произошло землетрясение.
Как минимум два датчика в Мехико отметили его в 11 часов 32 минуты.
5. Николу Калинича исключили из состава сборной Хорватии.
Нападающий отказался выходить на замену в матче против Нигерии.
Фото: Global Look Press