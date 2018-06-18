Англия обыграла Тунис, Бельгия расправилась с Панамой, Швеция победила Южную Корею, «Амкар» прекратил свое существование. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 18 июня.

1. Расписание телетрансляций ЧМ-2018 – 19 июня.

На каком канале сегодня смотреть футбол.

2. ЧМ-2018. Англия обыграла Тунис, Бельгия расправилась с Панамой, Швеция победила Южную Корею.

3. «Амкар» прекратил существование.

4. В Мексике из-за футбольных фанатов произошло землетрясение.

Как минимум два датчика в Мехико отметили его в 11 часов 32 минуты.

5. Николу Калинича исключили из состава сборной Хорватии.

Нападающий отказался выходить на замену в матче против Нигерии.

Фото: Global Look Press

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