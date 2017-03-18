Андрес Иньеста отказался от 35 миллионов евро из Китая

Андрес Иньеста, один из многолетних символов «Барселоны» не покинет команду. Он отклонил ряд заманчивых предложений от китайских команд.

Одно из предложений было очень соблазнительным с финансовой точки зрения, поскольку футболисту сборной Испании обещали годовую зарплату в размере 35 миллионов евро. Кроме того, ему предложили и другие привилегии: например, Иньеста мог выходить на поле только в домашних матчах.

Несмотря на позицию игрока, руководство китайского клуба не отказывается от своего намерения и продолжает искать пути для того, чтобы убедить Иньесту.

Ранее испанские сообщали, что Иньеста продлит контракт с каталонским клубом на два года с возможностью пролонгации соглашения ещё на один сезон. Действующий контракт Иньесты с «Барселоной» в силе до лета 2018 года.

В текущем сезоне Андрес Иньеста провел 14 матчей в Примере, в которых отдал три голевых передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: As