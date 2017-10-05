Андрес Иньеста о ситуации Каталонии: «Нужен диалог. Мы заслуживаем жить в мире»

Автор: Владимир Шевелев 0

Андрес Иньеста

Хавбек «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста поделился мыслями о ситуации в Каталонии.. Напомним, в этом регионе был организован референдум по вопросу выхода из состава королевства.

«Я никогда прежде не давал публичных оценок столь сложным ситуациям, в которых мнения расходятся. Но сейчас мы живем в исключительном положении, и одно я понимаю четко. Пока мы не причинили больше вреда, нужен диалог. Те, кто ответственны за все, должны переговорить. Сделайте это для нас всех. Мы заслуживаем жить в мире», – написал полузащитник.

Иньеста – воспитанник «Барселоны», однако он не каталонец. Футболист родился в регионе Кастилия-Ла-Манча.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Андреса Иньесты 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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