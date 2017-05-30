Андрей Тихонов станет главным тренером «Крыльев Советов»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов может сменить клуб. В его услугах заинтересована другая команда из ФНЛ.

Руководство «Крыльев Советов» намерено пригласить Тихонова возглавить команду. По некоторым данным, специалист подпишет контракт с самарцами после 1 июня. Как сообщается, Андрей Валерьевич отказался от продления соглашения с красноярцами.

Напомним, в прошедшем сезоне «Енисей» под руководством Тихонова играл в стыковых матчах за право выхода в РФПЛ, но по итогам двух игр уступил тульскому «Арсеналу». «Крылья» же заняли 15-е место в Премьер-лиге и напрямую вылетели в первый дивизион.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Р-Спорт