Андрей Талалаев возглавил армянский «Пюник»

Бывший тренер «Тамбова» Андрей Талалаев продолжит карьеру в Армении. 45-летний специалист возглавил «Пюник», с которым заключил контракт по схеме «2+1».
На этой должности Талалаев сменил Армена Гюлбудагянца, получивший пост спортивного директора клуба.
В минувшем сезоне «Пюник» занял 5-е место в чемпионате Армении. Ранее стало известно, что команда будет переименована в ФК «Ереван».
«Тамбов» минувшем первенстве ФНЛ занял под руководством Талалаева историческую 4-ю строчку, попав в переходные матчи, где уступил «Амкару».
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Пюника»