Андрей Талалаев возглавил армянский «Пюник»

Бывший тренер «Тамбова» Андрей Талалаев продолжит карьеру в Армении. 45-летний специалист возглавил «Пюник», с которым заключил контракт по схеме «2+1».

На этой должности Талалаев сменил Армена Гюлбудагянца, получивший пост спортивного директора клуба.

В минувшем сезоне «Пюник» занял 5-е место в чемпионате Армении. Ранее стало известно, что команда будет переименована в ФК «Ереван».

«Тамбов» минувшем первенстве ФНЛ занял под руководством Талалаева историческую 4-ю строчку, попав в переходные матчи, где уступил «Амкару».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Пюника»