Андрей Лях подписал контракт с «Анжи»

Полузащитник Александр Лях, подписал контракт с «Анжи». Об этом сообщает пресс-служба махачкалинской команды.

«Лях — футболист с российским паспортом и ему 26 лет. Мы надеемся, что Андрей в «Анжи» будет прогрессировать и дальше. И тем самым поможет нам в решении задач», — прокомментировал данный переход спортивный директор клуба Александр Танцюра.

«С «Анжи» я связываю большие надежды. Новый клуб, новый коллектив. Это вызов, как для меня, так и для нашей обновленной команды. Мы вместе будем биться в каждом матче и добиваться высоких результатов. Для этого я лично приложу максимум своих сил и постараюсь доказать своей игрой, что в «Анжи» поступили правильно, пригласив меня», — сказал Андрей Лях.

Для 26-летнего хавбека это восьмой клуб в карьере. Ранее Лях выступал за «Химик» Дзержинск, «Ростов», «Ветра» (Литва), «Жемчужину-Сочи», «Спартак» Кострома, тульский «Арсенал» и «Томь».

Фото: официальный сайт «Анжи»

Источник: официальный сайт «Анжи»