Андрей Лунев стал лучшим вратарем тура Лиги Европы

Голкипера «Зенита» признали лучшим вратарем второго тура группового этапа Лиги Европы по версии InStat Index.

В матче с пражской «Славией» (1:0) Лунев отразил 11 ударов, сохранив ворота питерцев сухими. По комплексному показателю InStat Index Лунев получил 354 балла, что стало лучшим показателем среди всех вратарей, принимавших участие во втором туре группового этапа Лиги Европы.

Второе место занял голкипер «Мальме» Йохан Далин (InStat Index – 351), сыгравший на ноль во встрече с «Бешикташем» (2:0). На третьем месте оказался вратарь «Арсенала» Бернд Лено (336), сохранивший ворота лондонцев в неприкосновенности в матче с «Карабахом» (3:0).

Комплексный показатель InStat Index оценивает голкиперов по следующим критериям: проведенные минуты на поле, пропущенные мячи, отбитые удары, совершенные сейвы, игра на выходах, фолы, карточки и передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

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