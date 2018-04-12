Андрей Лунев поработал водителем маршрутки в рамках благотворительной акции

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поработал водителем маршрутного такси в рамках благотворительной акции. Болельщики петербургской команды и участники благотворительной акции помогли собрали 1 162 368 рублей для лечения Вики Сенцовой.

Также в клубных соцсетях был объявлен конкурс, по условиям которого болельщикам было необходимо записать видеоролик с объяснением, почему именно они должны прокатиться в маршрутке с Андреем Луневым. Победителями стали пять человек, которые и стали участниками акции.

12 апреля после утренней тренировки маршрутка «Третьего парка» с Андреем Луневым забрала победителей у метро «Чкаловская» и проехала с ними до стадиона «Санкт-Петербург» и обратно.

Во время поездки вратарь ответил на вопросы пассажиров и вручил участникам акции билеты на ближайший домашний матч команды против «Анжи» 14 апреля.

«Конечно, желаю Вике здоровья, чтобы она получала удовольствие от жизни, всегда была счастливой. Впереди у нее большая жизнь. А здоровье – это самое главное. Если у тебя есть возможность помогать, надо ею пользоваться. Неправильно оставаться в стороне.

Единственное, я не очень люблю публичность, но не принять участие в этой акции я не мог, тем более это помощь маленькому ребенку», – сказал Лунев.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Зенита»