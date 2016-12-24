Андрей Лунев переходит в «Зенит», «Милан» выиграл Суперкубок Италии, Сэм Эллардайс нашел новую работу. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 23 декабря.



1. «Зенит» сыграет первый матч на «Крестовском» 23 апреля.

2. Андрей Лунев официально стал игроком «Зенита».

3. Эммануель Эменике прибудет в Москву для переговоров со «Спартаком».

4. «Милан» стал семикратным обладателем Суперкубка Италии.

5. Сэм Эллардайс возглавил «Кристал Пэлас».

6. Под знаком Криштиану. Как 2016 год стал триумфальным для Роналду.

7. Кони на переправе. Алексей Андронов – о новом тренере ЦСКА.

Фото: Global Look Press