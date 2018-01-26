Андрей Аршавин: «В футбольном смысле между Россией и Англией — пропасть, Казахстан же серьезно уступает даже РФПЛ»

Футболист «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о своих впечатлениях от местного футбола. Полузащитник сравнил спортивные уровни в Англии, России и Казахстане.

«Футбольная инфраструктура в Казахстане довольно сильно хромает. Очевидно, что она требует обновления и развития. Конечно, база «Кайрата» соответствует высочайшему уровню. Думаю, она вошла бы в пятерку лучших инфраструктурных спортивных объектов в России. Но в других городах ситуация, мягко говоря, иная.

Между Россией и Англией в смысле футбола – пропасть. По антуражу, по освещению матчей, по самому уровню футбола. Чемпионат Казахстана же серьезно уступает даже чемпионату России», — заявил 36-летний полузащитник.

В первенстве Казахстана-2017 Аршавин провел за «Кайрат» 25 матчей. В этих играх он забил 7 голов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Total.kz