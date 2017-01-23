Андреасу Иньесте вручили премию королевы Софии

Андреас Иньеста получил новую награду. Полузащитник «Барселоны» был удостоен национальной ежегодной премии в области спорта имени королевы Софии.

Данная награда вручается спортсменам в Испании за достойное поведение и отсутствие жестокости.

В текущем розыгрыше Примеры Иньеста принял участие в девяти встречах, записав в свой актив две голевые передачи.

В октябре 2016 года, когда Национальный совет по спорту Испании объявил, что Иньеста получит премию за 2015 год, благодаря своему примерному поведению на поле и вне его. Полузащитник Барселоны является примером для молодежи не только в футболе, но и во всех спортивных областях.

Иньеста получил награду из рук Королевы Софии в Королевском Дворце Эль Пардо наряду с другими видными деятелями в области спорта, которые были признаны лучшими в различных номинациях, таких как спортсменка Рут Бейтиа, тренер по баскетболу Серхио Скариоло и главный тренер Севильи Хорхе Сампаоли.

Национальная спортивная премия награждается с 1982 году, и признает усилия клубов, ассоциаций, федераций и личностей, которые проявили себя в различных спортивных областях. В прошлые годы лауреатами премии Королевы Софии были: велогонщик Самюэль Санчес, баскетбольный клуб Валенсия и экс-игрок Барселоны Серхи Бархуан.



Фото: Global Look Press

Источник: FC-Barca.com