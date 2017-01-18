Андреас Самарис отклонил предложения трех клубов

Полузащитник лисабонской «Бенфики» получил целых три предложения от разных клубов. Отметим, что петербургский «Зенит» тоже заинтересован в 27-летнем греке.

Греческий полузащитник Андреас Самарис отказался покидать «Бенфику», несмотря на предложение от трех клубов. Сообщается, что лидеры чемпионата Португалии готовы продать 27-летнего футболиста, но грек решил остаться в клубе минимум до лета.

Китайский клуб предлагал за Самариса 17 миллионов евро, «Зенит» 10 миллионов евро, и контракт с зарплатой 2,7 миллионов евро. Также английский «Сандерленд» интересовался игроком. Полузащитник ответил отказом на все три предложения.

«Бенфика» занимает первую строчку в своем чемпионате, опережая «Брагу» на 5 очков и имея один матч в запасе.

Самари в этом сезоне результативными действиями отметиться пока не сумел.

Фото: Global Look Press

Источник: Diario de noticias