Андреа Раноккия отказался переходить в «Зенит»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Андреа Раноккия

Защитник «Интера» Андреа Раноккия решил отказаться от варианта продолжения карьеры в России. Как сообщается, футболист не намерен принимать предложение «Зенита», который был согласен заплатить за трансфер игрока порядка 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Раноккия склоняется к переезду в Англию.

Андреа Раноккии ведет переговоры с несколькими  клубами — «Тоттенхэм Хотспур», «Вест Хэм» и «Халл Сити».

В текущем сезоне защитник в чемпионате Италии провел пять матчей.

Фото: Global Look Press
Источник: Itasportpress

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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