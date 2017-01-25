Андреа Раноккия отказался переходить в «Зенит»

Защитник «Интера» Андреа Раноккия решил отказаться от варианта продолжения карьеры в России. Как сообщается, футболист не намерен принимать предложение «Зенита», который был согласен заплатить за трансфер игрока порядка 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Раноккия склоняется к переезду в Англию.

Андреа Раноккии ведет переговоры с несколькими клубами — «Тоттенхэм Хотспур», «Вест Хэм» и «Халл Сити».

В текущем сезоне защитник в чемпионате Италии провел пять матчей.

Фото: Global Look Press

Источник: Itasportpress