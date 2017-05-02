Андреа Пирло: «Мне не хватает Лиги чемпионов»

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло прокомментировал будущее нападающего «Ромы» Франческо Тотти. Скоро экс-игрок «Ювентуса» планирует начать тренерскую карьеру.

«Если у Тотти еще есть энтузиазм, будет правильно, если он продолжит играть. Рано или поздно и я задумаюсь о завершении карьеры, играть вечно невозможно.

Сейчас я думаю о том, как достойно доиграть карьеру, но как только я вернусь в Италию, начну учиться на тренера, ведь в жизни никогда ничего не предугадаешь.

Что касается де Росси, я бы посоветовал Даниэле сменить обстановку. Он еще может поиграть в Европе, в Америку ехать рано. Ему все еще по силам играть на высоком уровне.

Чего мне сейчас не хватает? Всех прелестей участия в Лиге чемпионов и в таких матчах, как с «Ювентус» – «Барселона» и «Ювентус» – «Монако», — рассказал Пирло.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia