Андреа Пирло будет работать послом «Ювентуса»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Итальянский полузащитник американского «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло вернется на родину. Футболист станет работать в одном из бывших клубов Серии А.

Руководство туринского «Ювентуса» предложило 37-летнему Пирло должность посла клуба. По некоторым данным, игрок не станет продлевать контракт с командой из MLS. Соглашение Андреа с «Нью-Йорком» истекает в конце этого года. Предполагается, что к новой работе чемпион мира-2006 приступит в январе 2018 года.

За «Ювентус» полузащитник выступал с 2011 по 2015 годы. В составе «старой синьоры»   «профессор» становился четырехкратным чемпионом Италии.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport

 

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Дмитрий Темников
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