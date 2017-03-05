Андреа Белотти забил три мяча за 8 минут

Нападающий «Торино» продолжает радовать своих поклонников. После этого тура он возглавил бомбардирскую гонку в Серии А.

В матче 27 тура «Торино» принимал на своем поле «Палермо». «Быки» проигрывали до 73-ей минуты, пока за дело не взялся Андреа Белотти. Сравняв счет, он только разошелся – и на 76-ой и 81-ой минутах оформил хэт-трик.

Теперь Белотти с 22 мячами лидирует в списке бомбардиров Серии А. У его преследователей – Игуаина и Джеко – по 19 голов.

Андреа Белотти стал первым с 1986 года игроком «Торино», которому удалось больше одного хэт-трика за сезон.

Его рыночная стоимость составляет примерно 20 млн €.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»