Андре Виллаш-Боаш: «Спартак» сделал большой шаг вперед»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш ныне работает с китайским «Шанхай СИПГ». Специалист рассказал, как он отреагировал на то, что в прошлом сезоне «Спартак» завоевал чемпионский титул в чемпионате России.

«Конечно, я расстроился. Хотел, чтобы у «Зенита» все получилось. Я там провёл замечательные два с половиной года, полных страсти и эмоций. У меня было полное взаимопонимание с игроками. Это было великолепно. Для меня как для профессионала это был потрясающий опыт. Но в прошлом сезоне «Зениту» не повезло. Хотя и «Спартак» сделал большой шаг вперед, вырвался из тени ЦСКА и «Зенита».

Команда в прошлом году была очень сильна. Но как я вижу, «Зенит» отреагировал очень быстро. В клубе произошли серьёзные перемены. К сожалению, они коснулись Александра Дюкова и Максима Митрофанова, с которыми у меня были прекрасные отношения. Но надеюсь, что эти изменения помогут «Зениту» и он вновь станет чемпионом», — сказал Виллаш-Боаш.

Фото: Global Look Press

Источник: 8news

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»