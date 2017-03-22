Андре Виллаш-Боаш: «Работа в «Зените» вернула мне любовь к футболу»

Португальский специалист Андре Виллаш-Боаш поговорил о бывшем клубе — петербургском «Зените». Главный тренер китайского «Шанхай СИПГ» поделился воспоминаниями о команде на странице в Instagram.

«Санкт-Петербург и «Зенит». Волшебный город и особенный клуб с группой игроков, вернувших мне любовь к моей работе. Спасибо большое», — такое сообщение появилось сегодня.

Looking back takes us to Russia today. To Saint Petersburg and to зенит! A marvelous city a special club a dedicated group of players that gave me back the love I had for my job. Спасибо большое #lookingback #career #20years #lifeasacoach #zenit A post shared by André Villas Boas (@officialavb) on Mar 22, 2017 at 5:51am PDT

В клубе с берегов Невы 39-летний тренер работал с 2014 по 2016 годы. В «Зените» Боаш становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный Instagram Андреа Виллаш-Боаша