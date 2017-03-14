Андерс Свенссон: «Ибрагимович вел себя как идиот»

Экс-полузащитник сборной Швеции Андерс Свенссон поделился мнением о Златане. По словам Свенссона, Ибра не всегда благоприятно влиял на атмосферу в команде.

«Иногда Ибрагимович вел себя, как идиот. Были моменты, когда он относился к другим игрокам очень плохо. Казалось, Златан хотел испытать их, сломать и посмотреть на что они способны.

Между мной и Златаном никогда ничего не было. Думаю, он всегда уважал игроков старшего поколения. В любом случае, Ибрагимович – фантастический игрок, этого у него не отнимешь».

Андерс Свенссон выступал за сборную Швеции с 1999 до 2013 года. Он провел 148 матчей, в которых забил 21 гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal