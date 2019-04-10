Андер Эррера не договорился с «МЮ» и согласовал трехлетний контракт с «ПСЖ»

Автор: Евгений Морозов 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера сменит клуб. Испанец согласовал трехлетний контракт с зарплатой в размере около 200 тысяч фунтов в неделю.

Сейчас он зарабатывает в «МЮ» 80 тысяч. Он перейдет в парижский клуб свободным агентом этим летом.

Эррера хотел остаться в «Манчестер Юнайтед», однако не смог согласовать с манкунианцами контракт. «МЮ» не стал предлагать 29-летнему футболисту долгосрочный контракт, поскольку в клубе существует определенная политика, связанная с возрастными игроками.

Фото: Globlal Look Press
Источник: The Times

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Андер Эррера может покинуть «МЮ»

«Арсенал» включился в борьбу за Андера Эрреру

Оле-Гуннар Сульшер: «У нас серия из восьми побед подряд в гостях, поэтому мы уверены в себе»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 