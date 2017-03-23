Анатолий Бышовец получил новое назначение

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец принял новый пост. Он назначен заместителем главы тренерского совета технического комитета РФС Станислава Черчесова.

«Я не знал, что меня назначили заместителем главы тренерского совета технического комитета РФС Станислава Черчесова. Не было встреч ни с президентом РФС Виталием Мутко, ни с другими руководителями, ни с самим Станиславом Черчесовым. Этот вопрос со мной не обсуждался. Тренерский совет технического комитета – звучит немного необоснованно, ведь у нас работают иностранцы. В моё время перед тренерами защищали свои годовые планы. Это было большое испытание. Мы много обсуждали не сам план, а его содержание.

Сейчас я это себе представляю в виде лекции или просто встречи с тренерами. Речь идёт не об обучении, а об обмене идеями и мыслями. Чтобы с другой стороны взглянуть на тренерское дело и что-то переосмыслить. Технический комитет должен не только обсуждать, но и работать и принимать решения. Я вижу его в рабочем виде. Будем заниматься развитием футбола и национальными командами. Тут есть большой круг проблем, которые нужно решать. Футбол для меня – это храм. Бог – это совесть. Делу, которому я отдал жизнь, служу совестью. На новой должности с честью принесу пользу».

Тренерская карьера Анатолия Бышовца проходила с 1982 по 2009 год. Он является заслуженным мастером спорта СССР и заслуженным тренером СССР. В 1994 Бышовец получил орден Трудового Красного Знамени.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат