«Амкар» встретился с Самуэлем Это’О в Турции и подарил футболку клуба

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев встретился с бывшим нападающим «Анжи» Самюэлем Это’О в Турции. Пермский клуб проводит тренировочный сбор в Белеке.
35-летний камерунец выступает за турецкий «Антальяспор». Специалист подарил форварду футболку «Амкара» с 36-м номером.
Пресс-служба клуба пообещала сообщить о подробностях встречи позже.
Сегодня. Белек, Турция. Подробности позже. #АмкарПермь #ГордостьУрала pic.twitter.com/4wHSszKDVM
— FC Amkar (@fc_amkar) 26 января 2017 г.
Фото: Global Look Press
Источник: Twitter