«Амкар» встретился с Самуэлем Это’О в Турции и подарил футболку клуба

Автор: Евгений Морозов 0 Comments


Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев встретился с бывшим нападающим «Анжи» Самюэлем Это’О в Турции. Пермский клуб проводит тренировочный сбор в Белеке.

35-летний камерунец выступает за турецкий «Антальяспор». Специалист подарил форварду футболку «Амкара» с 36-м номером.

Пресс-служба клуба пообещала сообщить о подробностях встречи позже.

 

Фото: Global Look Press
Источник: Twitter

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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