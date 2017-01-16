Амир Натхо проходит просмотр в «Локомотиве»

19-летний экс-полузащитник «Барселоны» Амир Натхо может продолжить карьеру в московском «Локомотиве». Об этом стало известно сегодня.

В первом товарищеском матче красно-зеленых в 2017 году с «Вердером U-23» Натхо вышел на замену. Как сообщается, по итогам первого контрольного сбора команды главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин решит, подходит ли хавбек команде.

В возрасте 16 лет Амир подписал контракт с «Барселоной», а в 2015 году полузащитник перешел в ЦСКА. Летом 2016 года юный футболист стал игроком «Краснодара», но в начале зимы клуб расторг соглашение с Натхо.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»