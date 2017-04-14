Альваро Мората решился на переезд в «Челси»

Альваро Мората решил покинуть мадридский «Реал» в летнее трансферное окно. Вероятным клубом испанца может стать лондонский «Челси».
Футболист уже сообщил руководство мадридского «Реала» о своем желании переехать в английский «Челси». Главной причиной является недостаток игровой практики в мадридском клубе.
Отметим, что главный тренер лондонского клуба Антонио Конте лично заинтересован в приобретении испанского форварда.
В 20 матчах Ла Лиги Мората забил 11 мячей и отдал три голевых паса.
Фото: Global Look Press
Источник: Don Balon