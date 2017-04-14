Альваро Мората решился на переезд в «Челси»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Альваро Мората

Альваро Мората решил покинуть мадридский «Реал» в летнее трансферное окно. Вероятным клубом испанца может стать лондонский «Челси».

Футболист уже сообщил руководство мадридского «Реала» о своем желании переехать в английский «Челси». Главной причиной является недостаток игровой практики в мадридском клубе.

Отметим, что главный тренер лондонского клуба Антонио Конте лично заинтересован в приобретении испанского форварда.

В 20 матчах Ла Лиги Мората забил 11 мячей и отдал три голевых паса.

Фото: Global Look Press
Источник: Don Balon

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