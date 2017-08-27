Альтернатива Кубку конфедераций, список Криштиану Роналду. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 26 августа.
1. Премьер-лига. 8-й тур.
«Локомотив» обыграл «Урал» на своем поле, «Рубин» оказался сильнее «Тосно», Александр Рязанцев принес победу «Амкару» в матче с «Арсеналом».
2. «Зенит» готов приобрести 18-летнего хавбека «Индепендьенте» Эсекиэля Барко.
Питерский клуб готов выложить за 18-летнего аргентинского хавбека 20 миллионов долларов.
3. Аймен Абденнур достиг соглашения с «Зенитом».
За «летучих мышей» 28-летний тунисец провел 43 матча.
4. В 2021 году в Китае пройдет новый турнир, который сменит Кубок конфедераций.
В ФИФА разрабатывают идею турнира, который заменит Кубок конфедераций.
5. Криштиану Роналду назвал тех, кто может стать лучшим футболистом мира после эпохи Роналду и Месси.
В список вошли Асенсио, Неймар, Мбаппе, Дембеле, Азар, Рэшфорд.
6. Матч открытия на стадионе «Нижний Новгород» пройдет 8 октября.
Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.
Фото: Global Look Press