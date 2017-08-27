Альтернатива Кубку конфедераций, список Криштиану Роналду. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 26 августа.

1. Премьер-лига. 8-й тур.

«Локомотив» обыграл «Урал» на своем поле, «Рубин» оказался сильнее «Тосно», Александр Рязанцев принес победу «Амкару» в матче с «Арсеналом».

2. «Зенит» готов приобрести 18-летнего хавбека «Индепендьенте» Эсекиэля Барко.

Питерский клуб готов выложить за 18-летнего аргентинского хавбека 20 миллионов долларов.

3. Аймен Абденнур достиг соглашения с «Зенитом».

За «летучих мышей» 28-летний тунисец провел 43 матча.

4. В 2021 году в Китае пройдет новый турнир, который сменит Кубок конфедераций.

В ФИФА разрабатывают идею турнира, который заменит Кубок конфедераций.

5. Криштиану Роналду назвал тех, кто может стать лучшим футболистом мира после эпохи Роналду и Месси.

В список вошли Асенсио, Неймар, Мбаппе, Дембеле, Азар, Рэшфорд.

6. Матч открытия на стадионе «Нижний Новгород» пройдет 8 октября.

Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Фото: Global Look Press

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