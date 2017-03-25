Алли Ндри: «Не ожидал, что в матче с Россией будет все так легко получаться»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Ндри

Ивуарийский защитник «Шинника» Алли Ндри поделился мнением о товарищеском матче против сборной России. 33-летний футболист заявил, что не ожидал увидеть подобного результата.

«Не ожидал увидеть подобного. Несмотря на отсутствие ряда игроков, еще недавно незаменимых, в том числе травмированного Жервиньо, Кот-д’Ивуар показал себя с хорошей стороны.

Редко бывает, чтобы процесс перестройки дал результат так быстро. Понятно, что те же Заха и Коджиа выступают в Англии, но все равно – как же легко все получалось. Второй гол – Заа проскочил мимо троих! Как так?

Мне звонили с родины друзья, подшучивали: «Ну, что скажешь, как мы вас?». Мне было стыдно. При этом не считаю, что российские футболисты слабые. Пришли новые люди, изменился состав. Новая команда. Нужно время – и тогда все заработает», – заявил Ндри.

Алли Ндри призывался в национальную сборную Кот-д’Ивуара в 2007 году на матч со сборной Мадагаскара, однако на поле так и не появился.

Сборная России уступила сборной Кот-д’Ивуара в товарищеской встрече со счетом 0:2.

Фото: официальный сайт «Шинника»
Источник: Sportbox

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Вадим Павлов

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